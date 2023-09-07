Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения Малахова

Журналист и блогер Отар Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения шоумена Андрея Малахова. Об этом он высказался в шоу Анастасии Ивлеевой.

По правилам шоу Ивлеевой, Кушанашвили должен был выпить мерзкий напиток или позвонить Малахову со словами: «Я тоже начал лысеть». Кушанашвили отказался — по его словам, телеведущий носит парик из-за болезни — он якобы проходит курс лечения

Журналист считает, что это не повод для шуток, и сказал, что лучше будет шутить про личную жизнь Малахова.

Накануне Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу «Каково» предположил, что ссора певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) с актрисой Ренатой Литвиновой связана со скандалом после концерта певицы в Казахстане.

«Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту. Потом не надо удивляться, что рассказы про твой характер долетели до Рио-де-Жанейро. Хватит бухать, завязывай!» — посмеялся Кушанашвили.

Ранее поклонники Малахова стали жертвами мошенников.