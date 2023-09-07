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Сергей Зверев ответил приемному сыну о вычеркивании его из завещания

Стилист Сергей Зверев заявил, что приемный сын порочит его честное имя

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личный архив Сергей Зверев

Шоумен и стилист Сергей Зверев опроверг в беседе с «Пятым каналом», что вписал приемного сына Сергея в список нежелательных наследников.

Зверев заявил, что он «молодая и перспективная» звезда, которой рано составлять завещание. Артист уверен, что сын и его жена пытаются опорочить его честное имя. По мнению шоумена, таким образом они «мстят» за то, что тот не дает им денег.

«Моя репутация чиста, все отлично. Репутация у него, потому что человек не хочет ни работать, ни учиться», — заявил звезда.

Зверев отметил, что сразу был против союза Сергея и его супруги. По словам стилиста, женщина отказалась от двух детей и была в тюрьме. Он уверен, что жена сына — аферистка.

Зверев также считает, что достаточно сделал для сына. Он напомнил, что Сергею уже 30 лет. По мнению стилиста, в таком возрасте уже стыдно просить финансовую поддержку у родственников.

«30 лет — это уже, знаете, серьезно. Это диагноз. Ждать от бабушки, просить у бабушки денег в 30 лет — это совсем стыдно», — поделился звезда.

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