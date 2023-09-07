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Zivert рассказала, как ей предлагали «секс за гроши»

Певица Zivert рассказала, что ей предлагали секс за деньги

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Пресс-служба Premier

Певица Zivert призналась в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», что ей предлагали секс «за гроши».

Zivert уточнила, что она получала такие предложения в разные периоды в жизни. Однако звезда не помнит, чтобы к ней обращались с подобным в то время, когда она работала танцовщицей Go-Go. Более того, она считает, что многие девушки сталкивались с похожим опытом.

«Это не связано с моей работой определенной в тот или иной период в жизни. И не выглядело как-то так напрямую. <…> Как это происходит — к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: «Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить». Как бы таким. Естественно, мне не нужен этот мужчина», — поделилась артистка.

31 августа Zivert опубликовала обращение, в котором призналась, что уволила своего концертного директора из-за несанкционированной продажи билетов на ее концерты. По словам артистки, она вместе с командой «зачистила» департамент, в котором работал Поляков. Певица добавила, что ее новым концертным директором стала Евгения Лазаревская.

Ранее Агата Муцениеце стала жертвой мошенницы.

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