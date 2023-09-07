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Виктория Боня похвасталась кожей как у ребенка после пластики

Телеведущая Боня заявила, что у нее не движется верхняя губа после пластики

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Виктория Боня/Telegram

Телеведущая и блогерша Виктория Боня показала себя в Telegram-канале на 12-й день после операции.

Боня пожаловалась, что ее верхняя губа движется только наполовину. Она уточнила, что для полного восстановления чувствительности должно пройти ¾ месяца. Однако звезда считает, что это того стоит. Телеведущая уже чувствует себя красивой.

Боня отметила, что после операции ее кожа стала «как у ребенка». Блогерше сделали омоложение на СО2-лазере. Сейчас она старается избегать попадания солнечных лучей на кожу, поэтому носит кепку.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

После хирургического вмешательства поклонники заподозрили ринопластику у Бони. Многим фанатам показалось, что звезда уменьшила себе нос. Некоторые даже сравнили ее с певцом Майклом Джексоном. Однако пластический хирург Арташес Айрапетян уверил, что Боня не делала ринопластику.

Ранее Михаил Шуфутинский раскрыл, как поддерживает себя в форме.

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