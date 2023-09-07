Михаил Шуфутинский раскрыл, как поддерживает себя в форме

Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с mk.ru, что поддерживает свою фигуру с помощью спорта и диеты.

Шуфутинский также отметил, что ее внешний вид — это результат любви, а также желания жить и путешествовать. Артист признался, что соблюдает здоровый образ жизни. Он не сидит на экстремальных диетах, но соблюдает правильное питание. Певец признался, что не знает, сколько весит.

«Я уже давно не взвешивался», — поделился музыкант.

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

Второго сентября жители Санкт-Петербурга провели тематический фестиваль «Шуфутинов день». Парк украсили изображениями артиста и различными арт-объектами. Посетители торжества переворачивали календарь со звездой под его хит «Третье сентября».

Ранее Ксения Собчак «запретила» шутить про «Третье сентября».