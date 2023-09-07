Алена Водонаева назвала свой краш российского кино

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева назвала в беседе с Telegram-каналом «Звездач» Константина Хабенского своим главным крашем в российском кино.

Водонаева заявила, что Хабенский ей наиболее симпатичен, и это «даже не обсуждается». Звезда смотрела практически все фильмы с артистом.

Хабенский начал карьеру в 1989 году в Театре «Суббота». В 1994-м актер дебютировал в кино в картине «На кого Бог пошлет». В фильмографии артиста более 120 работ. Он снимался в таких фильмах, как «Майор Гром: Чумной Доктор», «Елки», «Доктор Лиза», «Метод», «Война миров Z», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Есенин», «Огонь».

В 2012 году Хабенский удостоился звания народного артиста России. Он также является лауреатом таких премий, как «Кинотавр», «Золотой орел», «Чайка», «Ника», ТЭФИ.

В 2017 году Хабенский представил свой режиссерский дебют — фильм «Собибор», в котором сыграл главную роль. В октябре 2021 года артист стал художественный руководителем-директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

В сентябре Алена Водонаева заявила, что ей пока рано прибегать к пластическим операциям. 41-летняя звезда призналась, что будет задумываться о пластике только к 50 года.

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