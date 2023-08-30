Виктория Боня объяснила, почему отказалась от гимнастики в пользу хирургии

Модель Виктория Боня в разговоре с The Voice пояснила, что прибегла к услугам пластического хирурга, так как у нее не было времени заниматься гимнастикой.

«Гимнастика до 40 лет мне прекрасно помогла сохранить свою природную красоту. И я до сих пор делаю упражнения на шею, посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно. Но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто не хватает на это рук», — уточнила Боня.

На прошлой неделе Виктория Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей. Через несколько дней она показала первый снимок после хирургического вмешательства. На размещенном фото Виктория Боня лежит на кушетке. Большую часть ее лица закрывают тканевые салфетки, однако сквозь них видны синяки и отеки в области глаз.

На днях врач клиники, в которой делала пластическую операцию Виктория Боня, опубликовал снимки 42-летней телеведущей до и после операции. На первой фотографии Боня изображена без макияжа — у нее видны темные круги под глазами, морщины и неровный тон кожи. На втором снимке, который сделан уже после хирургического вмешательства, у лежащей еще под наркозом телеведущей вздернуты брови, гладкая кожа и прослеживаются изменения вокруг глаз и носа.

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