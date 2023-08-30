Оскар Кучера станет участником «Новых звезд в Африке»

Телеведущий Оскар Кучера станет участником шоу «Новые звезды в Африке», сообщает «Вокруг-ТВ».

Кучера поборется за приз в пять миллионов рублей со сноубордистом Виком Уайлдом, актрисой Еленой Борщевой, блогерами Женей Искандаровой, Виолеттой Чиковани, Евгением Ершовым, актерами Михаилом Стогниенко, Юлией Топольницкой, Александром Пташенчуком, и певцом Владом Топаловым. Премьера нового сезона телепроекта запланирована на 17 сентября 2023 года.

«Звезды в Африке» — реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом. Ведущие программы — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

В августе Оскар Кучера заявил, что его возмущает поведение блогера Насти Ивлеевой. Он также напомнил, что Даня Милохин, творчество которого телеведущий назвал «испанским стыдом», не является его коллегой по сцене. При этом сам Кучера заверил, что спокойно относится к критике в свой адрес, если она конструктивная.

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