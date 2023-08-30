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Анна Седокова похвасталась изменениями во внешности после отказа от алкоголя

Певица Анна Седокова похудела за месяц после отказа от алкоголя

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала смонтированный ролик, на котором видны ее изменения во внешности спустя месяц после отказа от алкоголя и вредной еды.

«Хочу оставить это тут как напоминание о том, какой путь я прошла. Если я смогла сделать это за месяц, я уверенна, что и у тебя получится. Просто видимо каждому нужно найти свое дно. Оттолкнуться от него и всплыть», — написала Седокова.

Месяц назад она отказалась от алкоголя и вредного питания. Она назвала это время «месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей», а также периодом верных решений. В начале августа, на 18-й день отказа от алкоголя, Седокова рассказывала, что ей непросто ходить в рестораны и не заказывать любимые напитки.

«Или очень усталые вечера после тяжелого дня, но я просто быстрее ложусь спать и все! Реально странно было только первое время. А сейчас кожа прекрасна, выхожу в сторис без фильтров, отеки уходят, килограммы исчезают. Это, конечно, еще плюс интервальное голодание, но все же. А какая экономия денег! Так что одни плюсы», — поделилась артистка.

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