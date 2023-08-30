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Охранник Инстасамки нагрубил журналистке

POPCAKE.TV: охранник рэперши Инстасамки нагрубил журналистке Юлии Залесских

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Юлия Залесских столкнулась с хамством со стороны охранника рэперши Дарьи Зотеевой (Инстасамки). Об этом сообщает POPCAKE.

Представители издания опубликовала видео, в котором охранник Зотеевой в грубой форме общается с их журналистами и не дает выполнять свою работу. В ролике мужчина запретил снимать машину, в которой находится звезда. Залесских заявила, что имеет право на съемку, так как является представительницей СМИ. Она сослалась на Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации».

«Вы, может быть, номера машины снимаете. Откуда я знаю?» — обратился к журналистам охранник.

В статье 50 Закона о СМИ указывается, что журналист может распространять сообщения и материалы, подготовленные с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, фотосъемки в трех случаях: если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; если это необходимо для защиты общественных интересов и приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц, или если демонстрация записи производится по решению суда.

Ранее Инстасамка сделала пластику и показала результат.

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