Виктория Дайнеко рассказала, откуда черпает вдохновение для творчества

Певица Виктория Дайнеко считает, что в интернете и на телевидении должен преобладать позитивный контент, который будет вдохновлять людей. Об этом она заявила в разговоре с «Пятым каналом».

«На просторах как интернета, так и телевидения в принципе всегда важно генерировать именно позитивный контент, потому что все знают, какой бывает жизнь. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы вдохновлять людей на лучшее, для того, чтобы самому вдохновляться, нужно создавать как можно больше позитивных эмоций», — убеждена Дайнеко.

Исполнительница выразила мнение, что человек станет лучше, если вдохновлять его позитивным контентом. По мнению Дайнеко, авторы независимых проектов должны осознавать свою ответственность перед людьми за тот контент, который они производят. Певица считает, что таким образом можно сделать общество лучше.

В мае Виктория Дайнеко посоветовала Бузовой бросить заниматься вокалом. Дайнеко назвала Бузову «молодцом», однако отметила, что ей не нравится творчество экс-звезды «Дома-2». Вместе с этим певица сразу оговорилась, что не завидует коллеге по сцене, так как уважает всех людей, которые много работают.

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