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Анастасия Решетова рассказала, какие детские травмы мешают ей воспитывать сына от Тимати

Модель Анастасия Решетова призналась, что синдром жертвы мешает ей в воспитании

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Модель и блогер Анастасия Решетова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что ей пришлось оправдываться перед трехлетним сыном Ратмиром от Тимати.

«И такое происходит регулярно. И мама, которая действительно умывалась, начинает оправдываться перед своим сыном. Зачем и почему? Ответы можно найти в моем детстве — это синдром жертвы и постоянное чувство вины. Такими людьми легко манипулировать, подрывать их уверенность в себе и своих действиях, снижать самооценку», — призналась Решетова.

Решетова получила наибольшую известность после романа с рэпером Тимати. Пара встречалась с 2014 по 2020 год. В их союзе родился сын Ратмир в 2019 году. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Модель рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.

В августе Решетова рассказала, что не переживает из-за отъезда сына. Мальчик отправился на отдых с отцом. Блогерша отметила, что Ратмир уже достаточно взрослый и уже сам звонит ей, чтобы рассказать о своих делах.

Ранее Лариса Гузеева пошутила над Володиной после отказа сниматься в «Давай поженимся!».

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