Дарья Мороз рассказала, что никогда не будет делать в кадре

Актриса Дарья Мороз рассказала в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что никогда бы не снималась в «пошлятине».

Мороз заявила, что всегда против пошлости в кадре. Она считает, что эротика уместна только тогда, когда она показана с художественной точки зрения.

«Если я вижу это на уровне сценария или я понимаю, что к этому идет, то я скорее от этого отойду», — поделилась звезда.

Мороз также сознательно отказывается от сценариев с «темной энергией». Артистка не уточнила, что имела в виду.

Мороз окончила Школу-студию МХАТ в 2003 году. После выпуска она стала актрисой Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Она также сотрудничала с Московским театром Олега Табакова и Государственным театром наций.

В фильмографии Мороз около ста ролей. Она снялась в таких картинах, как «Содержанки», «Мира», «А зори здесь тихие…», «Дом Солнца», «Дурак», «Медиатор», «Клиника счастья».

В январе Мороз впервые выступила в качестве режиссера. В апреле артистка сообщила, что съемки ее дебютного проекта «Секс. До и после» завершились.

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