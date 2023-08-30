Виктория Боня рассказала о последствиях пластики за 20 миллионов рублей

Блогер и модель Виктория Боня в беседе с Woman.ru заявила, что пьет лекарства для восстановления после пластической операции стоимостью в примерно 20 миллионов рублей.

«Я выписалась, приехала домой. Теперь нужен регулярный уход. Делаю всякие примочки, потому что применяли лазер CO2. Пью таблеточки, чтобы не было осложнений и воспалений», — подчеркнула Боня.

Она отметила, что не помнит первые два дня после операции, на третий же день модель выписалась из больницы и отправилась домой. Сейчас Боня чувствует себя превосходно, хотя пока не решается смотреться в зеркало. По словам модели, из-за последствий пластики ей трудно двигать губами.

«Сейчас я уже без бинтов, но в зеркало не смотрюсь! Отеки очень сильные, это слышно даже по моему голосу. У меня губы не шевелятся. Теперь 3-4 недели нужно подождать, чтобы зажило. А окончательный результат будет только через полгода-год. Когда все сядет ровненько и красиво», — резюмировала Боня.

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