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Роза Сябитова объяснила, почему Настя Ивлеева не смогла построить крепкие отношения на телешоу

Сваха Сябитова заявила, что Ивлеева пришла на шоу про любовь ради мести бывшему

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью «СтарХиту» заявила, что блогер Настя Ивлеева участвовала в реалити-шоу про любовь, чтобы позлить бывшего.

«Я, как специалист по брачным отношениям, заявляю о том, что Настя в проект пришла не замуж выходить, а наказать бывшего. И это у нее получилось. Поэтому отношения и не могли сложиться. А серьезность намерений Клавы зритель может увидеть сам», — заверила Сябитова.

По словам телеведущей, если бы она принимала участие в шоу «Сердце Ивлеевой», то помогла бы блогеру не тратить все эфирное время на месть. Она посоветовала Ивлеевой изучить подробный план, как завоевать сердце мужчины, который описан в книге Сябитовой. Телеведущая убеждена, что блогеру стоит сконцентрировать свое внимание на двух ключевых качествах — собранности и соблазнительности.

В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они станут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев.

Ранее Чад Стахелски заявил о готовности Киану Ривза сыграть в новом «Джоне Уике».

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