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Умер композитор Петр Поспелов

Композитор и критик Поспелов скончался на 61-м году жизни

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Илья Питалев/РИА Новости

На 61-м году жизни скончался композитор, музыкальный критик Петр Поспелов. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть отца подтвердил старший сын Петра Поспелова Василий.

«Папа скончался на 61-м году жизни, 27 августа приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз — «перфорация язвы желудка», — отметил сын композитора.

Петр Поспелов родился 18 ноября 1962 года в Москве. В 1990 г. он окончил теоретико-композиторский факультет МГК им. П. И. Чайковского.

В 1992 году основал творческо-производственное объединение (ТПО) «Композитор» и написал ряд музыкальных произведений в его рамках, с 2010 года, уточняют «Ведомости», работал под собственным именем. Написал продолжение сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк — 2», оперу «Путешествие в страну Джамблей», кантату «Искатели жемчуга в Яузе» и др.

Поспелов был музыкальным обозревателем в газете «Коммерсантъ», возглавлял отдел культуры в «Русском телеграфе», в разные годы работал в «Известиях», «Афише», «Русском журнале», «Эксперте» и др. С 2003 по 2017 год работал в «Ведомостях».

В 2023 году Поспелов получил «Золотую маску» за создание музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника».

Ранее умерла балерина Светлана Адырхаева.

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