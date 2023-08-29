Сервис «Иви» оштрафовали за неправильную маркировку фильмов

Онлайн-кинотеатр «Иви» повторно оштрафовали на миллион рублей за неправильную маркировку фильмов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Нарушения в маркировки Роскомнадзор нашел у четырех фильмов: «Маленькая Италия», «Доктор «Т» и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие».

Несоответствие надзорный орган выявил в марте, кинотеатр устранил его весной. В прокатных удостоверениях Минкульта возрастные категории фильмов пока исправлены не были.

В середине июля Останкинский суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма «Идеальные незнакомцы» без маркировки «18+».

Статья «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» подразумевает наказание в виде штрафов до 4 млн руб.

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