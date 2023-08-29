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Холли Берри смирилась со старением

Актриса Холли Берри заявила, что борется со старением витаминами

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halleberry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Холли Берри в недавнем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что смирилась со своим старением.

57-летняя звезда «Женщины-кошки» и «Бала монстров», которую поклонники часто хвалят за молодой вид, рассказала, что приняла свой возраст, а с его особенностями борется с помощью витаминов.

«Я принимаю добавки. Много пробиотиков для хорошего метаболизма. У меня получше уровень сахара в крови, так что я чувствую себя здоровой. Вот так мы боремся [со старостью] в 2023», — сказала актриса.

По словам Берри, она также принимает «тонну витаминов», в частности «кальций для здоровья костей».

Берри отметила, что диагностированный у нее диабет заставил ее вести более здоровый образ жизни, чем ведет большинство ее знакомых, и осознанно подходить к решениям относительно своего здоровья.

Накануне стало известно, что Холли Берри будет платить бывшему мужу $8 тысяч в качестве алиментов на сына. По решению суда бывшие супруги будут совместно осуществлять юридическую и физическую опеку над 9-летним сыном Матео.

Ранее Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию.

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