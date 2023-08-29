«Нормально, все обошлось»: Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию

Телеведущий Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию в беседе с телеканалом «360».

«Нормально, все обошлось. Уколы делают, шесть уколов сделали», — подчеркнул он.

Накануне Дроздов также сообщил mk.ru, что его отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

21 июля сообщалось, что Николая Дроздова выписали из больницы, ему стало лучше. Он попал туда из-за острых болей в животе после резкого похудения. Зоолог рассказал, что его не устраивал лишний вес, поэтому он решил избавиться от килограммов. В итоге Дроздов скинул с 90 до 75 килограммов и начал чувствовать себя значительно хуже.

До этого также сообщалось об ухудшении состояния телеведущего. В частности, у него были проблемы с дыханием после того, как в январе он неудачно упал на улице, возвращаясь домой после работы в МГУ. Тогда Дроздов попал в реанимацию с переломом нескольких ребер. Одно из них пробило легкое, из-за чего Дроздов был вынужден ходить с катетером.

Ранее Элтона Джона выписали из больницы.