В Петербурге продлили выставку «Искусство МАНГА»

Выставка «Искусство МАНГА», которая проходит в культурном центре «Севкабель Порт» в Петербурге, продлена до 1 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс. Афиши».

С момента открытия, 20 апреля, мероприятие посетили более 120 тысяч человек.

Выставку готовили более трех лет. Посетители могут увидеть никогда не выставлявшиеся эскизы и первые тиражи культовых в жанре произведений. Всего создатели собрали более 200 экспонатов из частных коллекций Японии и Европы. Один из залов посвящен российской манге. Куратором выступила Анна Пушакова.

«Японские комиксы манга — это настоящий культурный феномен и часть популярной медиаиндустрии, это «мягкая сила», привлекающая многочисленных поклонников по всему миру. Подобно кинематографу и литературе, манга охватывает широкий спектр жанров, благодаря чему ее читают люди самого разного возраста», — считают создатели выставки.

Гид по экспозиции в формате манги создавали авторы издательства Bubble Comics — художник и директор подразделения манги Марина Привалова и сценарист Кирилл Кутузов.

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