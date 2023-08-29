Стало известно, во сколько обойдется памятник Юрию Шатунову в Москве

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана призналась в беседе с kp.ru, что прилетела в Москву из Германии ради установки памятника певца на Троекуровском кладбище.

«Мы с детьми уже прилетели в Москву, готовимся к открытию памятника и к юбилейному концерту «Здесь был Юра», который пройдет 17 октября в «Крокусе». Песни Юры исполнят его коллеги. А семья покажет поклонникам редкие видеокадры закулисной жизни Юры», — заявила вдова.

По словам Шатуновой, мемориал обошелся семье исполнителя в 10 миллионов рублей. Его планируют установить шестого сентября — в день, когда Шатунову исполнилось бы 50 лет.

«Памятник пока в процессе изготовления, скульптор почти уже все сделала, осталось отлить руки. На нем будет полное имя мужа и его автограф. На следующей неделе уже все будет готово», — добавила она.

Музыкант Юрий Шатунов и Светлана поженились в январе 2007 года в Мюнхене. Они были знакомы с 2000 года. В 2006-м у пары родился сын Дэннис, а в 2013 году на свет появилась дочь Эстелла.

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