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Виктория Боня ответила на критику Аланы Мамаевой после пластики лица

Модель Виктория Боня заявила, что не прислушивается к мнению наркоманов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель Виктория Боня в беседе с «СтарХитом» заявила, что не прислушивается к мнению наркоманов после слов Аланы Мамаевой о ее пластике лица.

«А кто такая Алана Мамаева? Я таких не знаю. Меня мнение наркоманок не интересует», — подчеркнула Боня.

Вместе с этим блогер опровергла слухи о том, что согласилась показать фото с пластики из-за бартерных условий сотрудничества. По словам Бони, она согласилась на публикацию снимков добровольно, а за операцию заплатила полную сумму.

«Здесь врачи не работают по бартеру, к сожалению… Они заранее спрашивают, готовы ли вы поделиться контентом. Ты ставишь галочку рядом с «да» или «нет». Я поставила «Да», — уточнила блогер.

На днях врач клиники, в которой делала пластическую операцию Виктория Боня, опубликовал снимки 42-летней телеведущей до и после операции. На первой фотографии Боня изображена без макияжа — у нее видны темные круги под глазами, морщины и неровный тон кожи. На втором снимке, который сделан уже после хирургического вмешательства, у лежащей еще под наркозом телеведущей вздернуты брови, гладкая кожа и прослеживаются изменения вокруг глаз и носа.

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