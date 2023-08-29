«Подминала под себя»: Илья Резник рассказал, за что был обижен на Аллу Пугачеву

Поэт-песенник и автор многих хитов Аллы Пугачевой Илья Резник в разговоре с mk.ru пожаловался, что Примадонна редко хвалила его творчество.

«Когда я находился с Аллой, были определенные условия. Она подминала под себя. И самое главное — очень сдержанно оценивала мои работы. Я не помню, чтобы она меня сильно хвалила. «Скупимся на любовь», вы думаете, я почему ей написал? Это жизненная композиция», — вспомнил Резник.

Однако, отметил автор песен, в определенный момент Александр Маршал сказал ему, что Пугачева крайне благодарна за стихи Резника. Поэт был крайне удивлен, так как певица была «скупа на похвалу» и редко открыто хвалила его тексты. Несмотря на различия во мнениях, Резник по-прежнему общается с Примадонной, однако новых песен для нее не пишет. Он подчеркнул, что сейчас его волнуют другие вещи — поэт работает над историей российского государства в стихах.

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