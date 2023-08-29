Валентина Талызина ответила на слова Ширвиндта, который назвал ее «полоумной старухой»

Актриса Валентина Талызина в разговоре с ИА «Регнум» ответила Михаилу Ширвиндту, который назвал ее «полоумной старухой» после интервью с Вячеславом Манучаровым.

«Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Как его дедушка или отец. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского «Волки и овцы». Главную роль. И на спектакль невозможно достать билеты. У нас каждый спектакль — полный биток. Вот полоумная старуха. Как она устроилась!» — возмутилась Талызина.

Накануне Михаил Ширвиндт раскритиковал блогера и журналиста Вячеслава Манучарова за интервью с «полоумными старушками». К числу таких знаменитостей, пришедших на интервью к Манучарову, он отнес Валентину Талызину, которая заявила о фейковом отчестве Аллы Пугачевой, актрису Татьяну Васильеву, что «поливает грязью всех своих коллег», а также «несчастную Ангелину Вовк», которая намеревалась отправиться в горячие точки СВО с Хрюшей и Степашкой из шоу «Спокойной ночи, малыши».

Ранее Анатолий Белый инициировал травлю в адрес актеров «Ленкома».