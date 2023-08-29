Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Лерчек завели еще одно уголовное дело

Mash: блогершу Лерчек подозревают в отмывании 130 миллионов рублей

close
100%
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На блогершу Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Лерчек вывезла за границу 130 миллионов рублей. Помимо этого, дело Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера — «Газета.Ру») передали сотрудникам ГСУ СК РФ — теперь им будут заниматься на федеральном уровне из-за ущерба, который блогер нанесла экономической системе России. Расследованием дела Чекалиной займется следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Адвокат блогерши утверждает, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

Ранее Анатолий Белый инициировал травлю в адрес актеров «Ленкома».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях