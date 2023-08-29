На Лерчек завели еще одно уголовное дело

На блогершу Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Лерчек вывезла за границу 130 миллионов рублей. Помимо этого, дело Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера — «Газета.Ру») передали сотрудникам ГСУ СК РФ — теперь им будут заниматься на федеральном уровне из-за ущерба, который блогер нанесла экономической системе России. Расследованием дела Чекалиной займется следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Адвокат блогерши утверждает, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

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