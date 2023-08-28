Иосиф Пригожин назвал Валерию сумасшедшей бабушкой

Продюсер Иосиф Пригожин назвал в беседе с mk.ru супругу, певицу Валерию, «сумасшедшей бабушкой».

Пригожин объяснил, что вся жизнь Валерии направлена на двухлетнюю внучку Селин. По словам продюсера, артистка может бросить свои дела и «лететь» к малышке в любую удобную секунду.

Пригожин рассказал, что Селин уже ходит, читает и многое понимает. Он заявил, что внучка развивается гораздо быстрее, чем среднестатистический ребенок. Продюсер признался, что гордится своим пасынком Арсением Шульгиным и его женой Лианой как родителями.

«Они занимаются с ребенком круглосуточно, дают максимально, потому что именно сейчас формируется характер, какие-то привычки. Они внимательно относятся к ребенку. Селинка еще напевает, музыку пытается сочинять по-детски, песенки, стихи читает — это просто невероятно», — отметил продюсер.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, почему не виделся с внуком полгода.