Певица Азиза вышла на связь после ухода со сцены

Певица Азиза подтвердила в беседе с mk.ru, что ни с кем не общалась полгода после ухода со сцены.

Азиза вышла из соцсетей, перестала пользоваться гаджетами и поддерживать с кем-либо связь. Звезда подчеркнула, что прекратила разговаривать по телефону даже с бывшим итальянским мужем Александро Лортэ. Артистка включала телефон, чтобы послушать любимую музыку. Звезде нравятся классические, этнические, народные и глубокие мелодии. Она опровергла, что в тот период слушала молитвы.

«Слушала много виолончельной музыки. Этот музыкальный инструмент очень созвучен с вибрациями моего тела», — поделилась артистка.

Азиза отметила, что за эти полгода ей удалось похудеть. По словам звезды, она пересмотрела свое питание — отказалась от белого сахара и конфет. Теперь она позволяет себе есть только мед. В ее рационе есть много овощей и зелени.

«Если давление падает, могу съесть кусочек черного шоколада. Но не такого, какой продается в магазине. Я кушаю только фермерский шоколад, натуральный. Кроме того, стала сама печь хлеб из амарантовой муки. А еще делаю лепешки», — рассказала певица.

Азиза призналась, что ей был необходим такой отдых, так как она, не переставая, работала с 16 лет. Сейчас звезда посвятила себе самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания. Артистка отметила, что ушла со сцены не на всегда. Она пообещала выйти на работу «с новым имиджем».

Ранее Азиза решила временно отказаться от сцены ради уединенных медитаций на природе.