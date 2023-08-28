«Как крестная дочь»: Роза Сябитова о Клаве Коке

Телеведущая Роза Сябитова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что очень хорошо относится к певице Клаве Коке.

Сябитова познакомилась с Кокой на одном из телевизионных проектов, в котором артистка была президенткой фан-клуба свахи. Потом ведущая «Давай поженимся!» «с удовольствием» снялась в клипе певицы «Замуж». В шоу «Сердце Клавы» сваха станет «крестной феей» звезды.

Сябитова призналась, что Кока стала для нее уже родной, «как крестная дочь». Телеведущая отметила, что исполнительница «естественна как на экране, так и в жизни». Она назвала певицу воспитанной, по-детски непосредственной, вежливой девушкой, которая с уважением относится к старшим.

«Я бы сказала, что она непуганая, и в этом ее очарование», — поделилась звезда.

29 августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они станут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

Ранее певица Клава Кока заявила, что Крид был против ее участия в шоу «Сердце Клавы».