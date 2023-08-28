Оскар Кучера ответил на слухи о своей неприязни к Дане Милохину и Насте Ивлеевой

Актер Оскар Кучера в разговоре с «Леди.Mail.ru» заявил, что его возмущает поведение блогера Насти Ивлеевой.

«Я прекрасно отношусь к Насте, просто вопрос в том, что мне не нравится, как она себя ведет: ну так и я, слава богу, имею возможность на это не смотреть. Критиковать я не люблю, но есть вещи, которые меня возмущают, и я иногда не могу это возмущение в себе удержать», — уточнил Кучера.

Он также напомнил, что блогер Даня Милохин, творчество которого он назвал «испанским стыдом», не является его коллегой по сцене. При этом сам Кучера заверил, что спокойно относится к критике в свой адрес, если она конструктивная. По словам артиста, он считает себя обычным человеком, который также может совершать ошибки.

«Нормально, если она конструктивная. Более того, я к ней прислушиваюсь. Я не недотрога, про которого слова плохого нельзя сказать», — подчеркнул артист.

Ранее Оскар Кучера оправдался за слова о замене Урганта в его вечернем шоу.