Оскар Кучера оправдался за слова о замене Урганта в его вечернем шоу

Актер Оскар Кучера в интервью «Леди.Mail.ru» заявил, что не готов заменить Ивана Урганта в возможном шоу «Вечерний Кучера».

«Это вырвано из контекста. Конечно, я понимаю, что Ваню Урганта никто не заменит. Это был его личный проект, его бренд», — уточнил Кучера.

Он также пожаловался, что вынужден часто отказываться от съемок из-за недостаточно интересных сценариев. По словам Кучеры, он «очень любит деньги», но отказался бы сниматься в проектах, которые ему не по душе. Однако артист признал, что если сумма будет очень большая, то он попробует наиболее скрупулезно поработать над сценарием, чтобы улучшить его.

«Безусловно, если бы предложили очень много денег, то был бы очередной плевок в вечность, не буду врать. Но это должна была бы быть очень большая сумма, которая заставила бы меня скрупулезно работать над сценарием, чтобы из него вышло хоть что-то более-менее приличное», — высказался Кучера.

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