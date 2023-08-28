«У меня было гопническое детство»: Стас Пьеха рассказал о своей жизни в Питере

Певец Стас Пьеха любит и Москву, и Санкт-Петербург, однако Питер для него является любимым городом. О жизни в этих городах артист рассказал в эксклюзивном интервью Womanhit.ru.

«С Питером у меня связаны самые яркие воспоминания. У меня было «гопническое» детство — чердаки, подвалы, я знал коды от многих подъездов во всех районах, мы искали какую-то мебель во дворах, организовывали сквоты, однажды скрутили со старых аттракционов Бабу-Ягу и принесли в подвал, где сделали с ней инсталляцию. А потом была милиция, хулиганства, наркотики и прочее. Есть, что вспомнить, о многом не расскажешь», — поделился певец.

Москва, по его словам, является центром мира, где можно найти все необходимое для жизни, чего нет в других городах. При этом Пьеха считает, что только Москва и Московская область являются идеальным местом для жизни.

«Может, с годами появится понимание, что можно жить еще где-то. Возможно, вернусь в Питер, но пока другого города для жизни, кроме Москвы, я не представляю», — отметил артист.

В начале августа Стас Пьеха признался, что в браке его угнетало отсутствие личного пространства.

До этого стало известно, что российский актер кино и бывший боец MMA Олег Тактаров не появится в четырех зарубежных картинах, на которые его уже отобрали, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее певец Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети».