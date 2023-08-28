На книжный фестиваль «Красная строка» пришли тысячи человек

В Историческом сквере Екатеринбурга прошел книжный фестиваль «Красная строка». Об этом сообщает mk.ru.

Фестиваль, по данным издания, с 25 по 27 августа посетили тысячи горожан. Одним из самых популярных мероприятий, уточняют очевидцы, стала лекция о тру-крайм криминальной журналистки Саши Сулим. После лекции екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь, чтобы получить автограф у Саши Сулим.

Всего более 130 издательств со всей России представили на ярмарке свои книги, к участию в фестивале были приглашены иностранные авторы.

В программе фестиваля были заявлены встречи с авторами, театральные события, лекции, мастер-классы, лекторий, дискуссионные площадки, спектакли для детей, а также выступления музыкальных групп. Всего мероприятия прошли на 30 городских площадках.

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