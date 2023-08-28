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Лещенко вышел на сцену с рэпером Loc-Dog

Певец Лещенко и рэпер Loc-Dog выступили вместе в Перми

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Кадр из видео телекомпании «Рифей-Пермь»

В Перми 26 августа прошли праздничные мероприятия, посвященные 300-летию города. Об этом сообщает kp.ru.

На гала-концерте праздника выступили звезды российской эстрады. В частности, на сцену вместе вышли рэпер Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин) и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Они исполнили песню «Мы будем жить».

Во время сольного выступления Лев Лещенко спел песню «До свиданья, Москва», изменив в нем название города на Пермь.

Loc-Dog и Лев Лещенко впервые представили трек об оптимизме и вере в себя в любых жизненных обстоятельствах «Мы будем жить» в 2021 году.

«Блуждая в лабиринтах, где ни края, ни конца, просто иди вперед, не замедляя ритма, поднимайся, не теряя лица», — в частности, говорится в тексте песни.

Накануне певица Клава Кока и рэпер Niletto вместе выступили на фестивале RCC возле КРК «Уралец» в честь 300-летия родного города музыкантов.

Ранее Дени Вильнев заявил, что снять третий фильм «Дюна» является его мечтой.

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