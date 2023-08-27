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Юлия Пересильд захотела снять собственное кино

Актриса Юлия Пересильд заявила, что хотела бы снять собственный фильм

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Юлия Пересильд призналась в Telegram-канале, что хотела бы снять собственный фильм.

Пересильд отметила, что у нее есть пара идей, которые ей бы хотелось реализовать. Однако она не желает делать это в «производственной необходимости».

«Мне бы хотелось это делать, пребывая исключительно в творческом порыве. И с продюсерской точки зрения, и с режиссерской все делать самой», — поделилась актриса.

Юлия Пересильд дебютировала в кино в 2003 году. Она сыграла Наташу Кублакову в сериале «Участок». Артистка стала наиболее известна по фильму Клима Шипенко «Вызов», где исполнила главную роль. Лента является первой художественный картиной, снятой на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

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