Юлианна Караулова рассказала, как «отплясывала» концерт с травмой ноги

Певица Юлианна Караулова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сломала мизинец.

Караулова получила травму, когда укладывала ребенка — она ударилась пальцем о ножку кровати. Звезда призналась, что десять минут «корчилась от боли» после инцидента. Более того, на следующий день она провела концерт, где все выступление «отплясывала».

«Видимо, Нимесил и спреи с заморозкой круто работают в дуэте. Но я заранее извиняюсь за свою «грацию» на сцене сегодня. Я сильно хромаю, а палец просто жесть (синий и опухший). Фото не будет — я вас берегу», — отметила артистка.

В апреле стало известно, что Караулова заменила Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Артистка стала новой ведущей. Она призналась, что переживала перед первыми съемками шоу. До этого она дважды снималась в программе в качестве участницы.

В июле Караулова призналась, что просила благословения у бывшего ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва. Певица отметила, что после этой просьбы коллега сказал ей что-то на латыни. Она пошутила, что звезда ее «проклял».

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