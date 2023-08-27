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Девятилетний актер Максим Иванов раскрыл свои гонорары

Девятилетний актер Максим Иванов заявил, что получает 30 тыс. рублей за съемки

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Кадр из видео/НТВ

Актер Максим Иванов рассказал в шоу «Секрет на миллион», что в свои девять лет получает около 30 тысяч рублей за один проект.

Иванов признался, что тратит свои гонорары на развлечения. К примеру, на аттракционы. Ему очень нравится сниматься в кино — он мечтает поработать в более 100 проектах. Не считая рекламы, мальчик уже снялся в 39 картинах. Он играл в таких лентах, как «Подольские курсанты», «Магомаев», «Девушки с Макаровым», «Фандорин. Азазель», «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Иванов признался, что ему редко удается отдохнуть из-за большого количества проектов.

«Вот эти девять дней я снимался без перерыва. Ну... Успевал (поспать и поесть — «Газета.Ru»). Терпение в нашей профессии — это очень важно», — поделился Иванов.

В августе стало известно, что американская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в картине режиссера Греты Гервиг «Барби», заработает благодаря рекордным кассовым сборам фильма примерно $50 миллионов.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. Только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 миллионов. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино».

Ранее Райан Гослинг показал закулисье фильма «Барби».

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