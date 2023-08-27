Умерла балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Большого театра.

«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад», — сообщили в театре.

Там добавили, что артистка умерла дома после продолжительной болезни.

Время и дата прощания станут известны позднее.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 году в североосетинском селе Хумалаг. В 1946 году в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище. После выпуска в 1955 году была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, в 1958—1960 годах танцевала в Одесском театра оперы и балета. Была солисткой Большого театра с 1960 по 1988 год. В 2001 году вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора. С 2013 года являлась членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. Адырхаева имеет ряд почетных званий и наград, получила звание Народной артистки СССР в 1984 году.

Ранее балерина-бодибилдер Бернадетт Хант умерла на 60-м году жизни.