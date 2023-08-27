«Оригинал — это я»: Алсу ответила на сравнения с Анастасией Решетовой

Певица Алсу опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором ответила на сравнения поклонников с моделью Анастасией Решетовой.

«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны?» — написала она.

В начале августа появились слухи, что Алсу рассталась со своим мужем Яном Абрамовым. Певица в одном из постов жаловалась на «стрессовые изменения» в жизни, а позже опубликовала снимок в объятиях неизвестного мужчины. Абрамов также не присутствовал на дне рождения супруги, а недавно артистка вышла в свет без обручального кольца.

Позднее, пишет «СтарХит», Абрамова заподозрили в романе с моделью Анастасией Решетовой. Их видели на совместном отпуске за границей. На фоне слухов о новом романе супруга Алсу поклонники начали сравнивать певицу и модели: одни посчитали, что исполнительница пытается копировать образ Решетовой, другие заверили, что это бывшая девушка Тимати стремится быть похожей на Алсу.

Алсу с 2006 года замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, супруги воспитывают троих детей. Их старшей дочери Сафине 16 лет, младшей Микелле 15 лет, а сыну Рафаэлю 6 лет. Артистка рассказывала, что у девочек мало свободного времени — они уделяют много внимания учебе и практически в совершенстве знают китайский и французский языки.

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