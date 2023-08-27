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Фанатка Ники Минаж попыталась разыграть рэпершу, но угодила в полицию

TMZ: поклонницу Ники Минаж арестовали из-за попыток разыграть рэпершу

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nickiminaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция получила ордер на арест фанатки Ники Минаж, которая дважды звонила рэперше в попытке разыграть исполнительницу. Об этом сообщает TMZ.

В июне женщина по имени Стефани Белл позвонила Минаж, сообщив, что ее сын подвергается насилию. Во второй раз фанатка напугала рэпершу сообщениями, что ее дом горит.

Сама хип-хоп-исполнительница в социальных сетях добавила, что окружная прокуратура предъявила Белл два обвинения: за звонок с угрозами и за ложный вызов. Она также поблагодарила сотрудников полиции за «отличную детективную работу».

В июне сообщалось, что на Ники Минаж подали в суд за неоплаченные украшения. Стилист артистки Бретт Алан Нельсон подписал контракт с магазином Roseark, который согласился одолжить украшения Минаж для выступления. Согласно договору, Бретт должен был вернуть ювелирные изделия в течение недели и при необходимости возместить ущерб за повреждения.

Однако стилист исполнительницы не вернул 66 украшений к согласованному сроку, а те, которые вернул, оказались с повреждениями. Магазин потребовал более $26 тыс. компенсации, которые, как утверждается, не были выплачены.

Ранее брат Дани Милохина рассказал, как ему угрожали подкинуть наркотики из-за ссоры с Марией Погребняк.

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