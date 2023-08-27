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Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила о пополнении в семье

Дочь телеведущей Стриженовой Анастасия родила двоих детей

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strizhenovae/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой Анастасия родила двойню. Этой новостью поделилась сама ведущая программы «Доброе утро» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию... Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было», — написала Стриженова.

Она опубликовала фотографию, на которой держит младенцев на руках.

«Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!» — подытожила журналистка.

Екатерина Стриженова вышла замуж за кинорежиссера Александра Стриженова в 18 лет. Они познакомились, еще будучи школьниками, на съемках советского фильма «Лидер». В 20 лет артистка впервые стала матерью, в 1988 году она родила девочку Анастасию. У супругов также есть дочь Александра, ей 22 года.

Дочь звезды Анастасия Стриженова вступила в брак в 2013 году, ее избранником оказался финансист Петр Грищенко. 3 апреля 2018 года у пары появился на свет мальчик, которого решили назвать в честь отца. Семья живет в Нью-Йорке.

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