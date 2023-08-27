В Кемерове родился Гарри Поттер

В городе Кемерово 25 августа родился мальчик, которого назвали Гарри Поттером. Об этом сообщает местное издание «Сибдепо».

Родители ребенка Алина и Сергей Поттеры признались, что сразу же решили назвать мальчика в честь героя фэнтезийной саги Джоан Роулинг, как только узнали пол малыша. По словам отца, в семье Поттеров рано или поздно должен был появиться ребенок с именем Гарри.

«Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», — подчеркнул Сергей.

Первая публикация романа «Гарри Поттер и философский камень» состоялась 26 июня 1997 года. Его написала британская писательница Джоан Роулинг. С момента выхода первой книги произведения о мальчике-волшебнике и его друзьях, которые обучаются в школе чародейства и волшебства, обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире.

Ранее сообщалось, что молодая певица бросила актера Билла Мюррея.