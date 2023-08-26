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Брат Дани Милохина рассказал, как ему угрожали подкинуть наркотики из-за ссоры с Марией Погребняк

Блогер Илья Милохин посетовал, что Погребняк ограничивала его творческую свободу

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Илья Милохин/VK

Блогер Илья Милохин в беседе с порталом «А теперь внимание» пожаловался, что его бывший продюсер Мария Погребняк не отвечала его требованиям.

«Бывший продюсер Мария Погребняк, которая раньше якобы помогала мне и курировала, к сожалению, на мои желания и интересы не откликалась, а делала только то, что было выгодно ей. Постоянные рамки, ограничения», — возмутился Милохин.

По его словам, в определенный момент им заинтересовались «серьезные люди», которые готовы были вложить в него деньги. Милохин даже заключил контракт с «Газгольдером» и начал обучаться вокалу, но Погребняк, по его словам, отказалась подписывать контракт. В результате Илью Милохина «выгнали», и ему пришлось улететь из России, так как ему начали угрожать.

«Там были еще угрозы, что они придут, что-то сделают. Угрозы настоящие, про подкидывание наркотиков. Пришлось бежать из Москвы ночью. Я уехал и, к сожалению, по договору если я не хочу сотрудничать, то все аккаунты будут изъяты. Она забрала их и все. Вернуть себе их было невозможно, с ее почты все привязано было», — пожаловался блогер.

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