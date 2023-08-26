Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Кайфуем в моменте»: Клава Кока рассказала, как проводит время с новым бойфрендом

Певица Клава Кока призналась, что соскучилась по чувству влюбленности

close
100%
Личный архив Клавы Коки

Певица Клава Кока в разговоре со «СтарХитом» призналась, что рада найти нового возлюбленного на шоу «Сердце Клавы» спустя два года после последнего романа.

«Сначала я подумала, что искать любовь во всеуслышание — какой-то бред. Но ведь встретить своего человека можно, когда и где угодно! Поэтому я решила попробовать. У меня не было отношений два года, мне хотелось окунуться в море чувств, любви и искренности», — отметила Кока.

После финала проекта Кока делилась совместными снимками с возлюбленным, не показывая его лица. Пара отдохнула в Грузии, Кока счастлива быть в отношениях с новым бойфрендом.

«Я скучала по бабочкам в животе и мечтала взаимно влюбиться! И вот с одним из участников проекта у нас все сложилось. Сейчас мы наслаждаемся друг другом и кайфуем в моменте», — воскликнула певица.

В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они станут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

Ранее SHAMAN поблагодарил супругу за поддержку в трудные времена.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях