«Кайфуем в моменте»: Клава Кока рассказала, как проводит время с новым бойфрендом

Певица Клава Кока в разговоре со «СтарХитом» призналась, что рада найти нового возлюбленного на шоу «Сердце Клавы» спустя два года после последнего романа.

«Сначала я подумала, что искать любовь во всеуслышание — какой-то бред. Но ведь встретить своего человека можно, когда и где угодно! Поэтому я решила попробовать. У меня не было отношений два года, мне хотелось окунуться в море чувств, любви и искренности», — отметила Кока.

После финала проекта Кока делилась совместными снимками с возлюбленным, не показывая его лица. Пара отдохнула в Грузии, Кока счастлива быть в отношениях с новым бойфрендом.

«Я скучала по бабочкам в животе и мечтала взаимно влюбиться! И вот с одним из участников проекта у нас все сложилось. Сейчас мы наслаждаемся друг другом и кайфуем в моменте», — воскликнула певица.

В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они станут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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