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Павел Деревянко прогадал с криптоинвестициями и задолжал 45 млн рублей

Baza: актер Павел Деревянко задолжал 45 млн рублей криптобизнесмену

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко доверился «успешному криптобизнесмену» и задолжал ему 45 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, в конце 2021 года артист после консультации с разбирающимся в криптовалюте знакомым решил вложиться в этот бизнес. В первый месяц Деревянко внес около миллиона рублей, которые действительно вернулись к нему с процентами спустя некоторое время. Затем знакомый актера посоветовал ему поработать с более опытным криптоинвестором, который работает с суммами покрупнее.

Как сообщает Baza, после заключения договора Деревянко обещали до 84% годовых от суммы инвестиции. Артист не стал разбираться в вопросе, подписал бумаги не глядя и стал ждать прибыли. Однако в июле 2023 года «успешный криптобизнесмен» подал к артисту два иска в суд с требованием выплатить суммарно 45 млн рублей.

Деревянко остался не согласен с таким предложением, так как даже не понял, откуда у него взялись долги. Сейчас актер убежден, что его приятель и криптоинвестор воспользовались его доверием, чтобы обмануть на деньги.

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