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Юлия Ковальчук объяснила, почему не рассказывает подробности семейной жизни с Чумаковым

Телеведущая Юлия Ковальчук призналась, что не любит рассказывать о личном

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Телеведущая Юлия Ковальчук призналась, что они с мужем Алексеем Чумаковым редко рассказывают о личном на публике, так как не привыкли делиться подробностями отношений. Об этом пишет журнал Bonjour.

«Мы с Алексеем очень редко рассказываем о личном, и это не просто так. Конечно, мы понимаем, что поклонникам интересно узнать подробности нашей семейной жизни. Однако для нас важно, чтобы все интимное было максимально закрыто. И все, что мы пережили за совместные 15 лет, останется только между нами», — заверила Ковальчук.

Она добавила, что не собирается давать непрошеные советы по отношениям своим фанаткам. Она считает, что в этих вопросах стоит отталкиваться от индивидуальных особенностей партнеров. При этом Ковальчук считает, что для крепких отношений стоит в первую очередь любить свою вторую половинку и быть для нее надежной опорой.

«Но я уверена, что если есть взаимопонимание в сочетании с безмерной любовью, уважением и желанием отдаваться любимому человеку, жить ради него, творить и помогать ему — это может стать залогом крепких и счастливых отношений в любой паре. А дальше уже нюансы», — резюмировала Ковальчук.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году спустя пять лет отношений, а 12 октября 2017 года у пары родилась дочь Амелия. Супруги по-прежнему не показывают фото ребенка в соцсетях, несмотря на многочисленные просьбы поклонников.

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