София Ротару купила жилье в Италии

Продюсер Илья Саглиани рассказал, что певица София Ротару не продала квартиру в Москве, однако купила жилье в Италии. Об этом сообщает kp.ru.

«По слухам, Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже не один объект недвижимости за границей», — сказал продюсер.

Квартира в Москве, уточнил он, стоит закрытая.

«Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с правильной (патриотической) позицией станет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично», — считает Саглиани.

В СМИ появлялись сообщения о том, что летом 2023 года София Ротару воссоединилась с сыном, невесткой и внуком, которые больше года живут в Италии. Ранее именно в Италии Ротару купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко. Евдокименко живет в Италии с женой Светланой, 29-летним сыном Анатолием, а его 22-летняя дочь София живет в США, но часто навещает родню.

В Москве у Ротару в собственности квартира площадью 120 кв. м на улице Зоологической. Похожие квартиры оценивают в 60 млн руб.

Отпраздновавшая в начале августа 76-летие певица София Ротару в 2023 году после праздника отказалась от фото с родственниками.

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