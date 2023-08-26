Бритни Спирс наняла домашнего медика

Певица Бритни Спирс наняла медика, который будет следить за ее здоровьем. Об этом сообщает TMZ.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, Бритни наняла двоих новых человек для работы в ее доме в Лос-Анджелес, и один из них — врач.

Этот человек будет обладать широким кругом обязанностей, основная из которых — обеспечить условия для того, чтобы певица принимала свои лекарства по графику.

Адвокат Мэт Розенгарт и менеджер Кейд Хадсон также остаются в команде Бритни, они следят за тем, чтобы она работала над музыкой и соблюдала режим дня.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

25 августа Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) послание-вызов, которое, как предполагает таблоид TMZ, адресовано ее супругу Сэму Асгари.

Ранее Хайди Клум опровергла слухи о своей экстремальной диете.