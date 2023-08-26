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Пострадавшие от Ар Келли получат $10,5 млн за срыв показа кино о певце-педофиле

Изнасилованным певцом Ар Келли женщинам выплатят $10,5 млн после срыва их фильма

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Antonio Perez/AP

Шести женщинам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны певца Ар Келли, выплатят в общей сумме $10,5 млн за срыв показа созданного при их участии фильма о нем. Об этом сообщает TMZ.

Изнасилованные женщины снялись в документальном фильме об артисте-педофиле «Выжить после Ар Келли», который должны были показать в одном из нью-йоркских кинотеатров в декабре 2018 года.

Однако показ сорвали: накануне премьеры представители Ар Келли и его экс-менеджер Доннелл Расселл, утверждали женщины, угрожали им, а непосредственно перед показом кто-то позвонил продюсерам и пообещал устроить в кинотеатре массовую стрельбу.

Женщины заявили, что после отмены показа у них произошла психологическая ретравматизация, теперь они страдают от панических атак и посттравматического расстройства.

Суд согласился с доводами истиц, признал Ар Келли и Расселла виновными в срыве показа и назначил выплаты истицам.

В июле 2019 года Ар Келли арестовали и предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. По мнению прокуратуры, музыкант причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии и препятствованию правосудию. Суд присяжных признал музыканта виновным в совершении преступлений.

Певца приговорили к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее на концерте Mötley Crüe жена Томми Ли оголила грудь.

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