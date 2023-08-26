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Молодая певица бросила актера Билла Мюррея

Певица Келис рассталась с актером Биллом Мюрреем

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Global Look Press/Robin Burns/Reuters

Певица Келис бросила актера Билла Мюррея. О расставании звезды «Охотников за привидениями» с молодой избранницей сообщило издание The Sun.

Инсайдер подчеркнул, что именно 44-летняя исполнительница хита «Milkshake» стала инициатором расставания с 72-летним артистом.

«Келис и Билл нравятся друг другу, но у них просто разошлись пути. У обоих плотные расписания, и после головокружительного романа они расстались. Надеются остаться друзьями, но теперь каждый из них займется собственной жизнью», — уточнил источник.

О романе звезд заговорили в начале июня 2023 года — Мюррея заметили на концерте Келис.

«Что бы ни свело их вместе и каким бы невероятным это ни казалось, они оба одиноки и им весело, несмотря на довольно большую разницу в возрасте», — рассказывал источник из окружения артистов.

Ранее создателям «Присциллы» не разрешили использовать песни Элвиса Пресли в байопике.

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