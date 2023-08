Умер один из основателей группы Whitesnake и владелец большой коллекции гитар

Бывший гитарист английской группы Whitesnake Берни Марсден, один из основателей коллектива, cкончался в возрасте 72 лет, сообщает The Guardian.

Трагическую новость сообщили в соцсетях родные музыканта. По их словам, он ушел из жизни, находясь в окружении жены и дочерей. Семья гитариста отметила, что Марсден «никогда не терял своей страсти к музыке».

Лидер группы Дэвид Ковердейл заявил, что Марсден был «по-настоящему забавным, одаренным человеком». Он отметил, что для него было честью выступать с этим музыкантом на одной сцене, передает издание Ultimate Classic Rock.

Марсден написал и был соавтором нескольких хитов Whitesnake, в том числе Fool for Your Loving, She's a Woman и других.

Он родился в Букингеме в 1951 году. В 1972-м начал карьеру музыканта в рок-группе UFO, далее в других коллективах — Paice, Ashton & Lord.

В 1978-м вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди Марсден основал группу Whitesnake, выпустившую за годы творчества 14 альбомов. Марсден записал и два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981).

«Бывший Снейк» также был известен своей коллекцией гитар, насчитывавшей более 200 экземпляров. Одна из них, Gibson Les Paul Standard 1959 года, была выставлена на продажу за более чем $1,3 млн.

